У Німеччині дозволили у критичній ситуації експропріювати енергокомпанії

Бундесрат – представництво федеральних земель Німеччини – схвалив поправку до закону про енергетичну безпеку, яка передбачає можливість націоналізації енергетичних компаній у виключних ситуаціях.

Про це пише Deutsche Welle.

Ухвалена поправка передбачає, що компанії, які експлуатують критичну енергетичну інфраструктуру, можуть бути у разі потреби передані під управління держави або навіть експропрійовані, якщо немає іншого способу забезпечити безпеку енергопостачання. Крім того, прийнято пропозиції щодо прискореного будівництва терміналів зрідженого природного газу (ЗПГ).

Віце-канцлер, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Хабек перед голосування заявив, що високі ціни на енергоносії та інфляція в країні викликані не неправильною політикою уряду Німеччини, а агресивною війною Путіна.

Прем'єр-міністр землі Мекленбург – Передня Померанія Мануела Швезіг заявила, що багаторічне економічне співробітництво з Росією було знищено агресивною війною Путіна.

За її словами, країна потребує терміналів з прийому ЗПГ не лише на Північному, а й на Балтійському морі. Зокрема, під ЗПГ може надалі використовуватись розподільна станція в Любміні, призначена для роботи із замороженим на даний час газопроводом "Північний потік - 2". Крім того, можуть бути використані можливості порту в Ростоку.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Німеччина готується до раптової зупинки поставок російського газу - розробляє план дій, який вона реалізує у такому випадку.

Тоді націоналізація критичних енергокомпаній розглядалась як варіант.

Економічна правда