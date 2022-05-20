У Німеччині дозволили у критичній ситуації експропріювати енергокомпанії
Бундесрат – представництво федеральних земель Німеччини – схвалив поправку до закону про енергетичну безпеку, яка передбачає можливість націоналізації енергетичних компаній у виключних ситуаціях.
Про це пише Deutsche Welle.
Ухвалена поправка передбачає, що компанії, які експлуатують критичну енергетичну інфраструктуру, можуть бути у разі потреби передані під управління держави або навіть експропрійовані, якщо немає іншого способу забезпечити безпеку енергопостачання. Крім того, прийнято пропозиції щодо прискореного будівництва терміналів зрідженого природного газу (ЗПГ).
Віце-канцлер, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Хабек перед голосування заявив, що високі ціни на енергоносії та інфляція в країні викликані не неправильною політикою уряду Німеччини, а агресивною війною Путіна.
Прем'єр-міністр землі Мекленбург – Передня Померанія Мануела Швезіг заявила, що багаторічне економічне співробітництво з Росією було знищено агресивною війною Путіна.
За її словами, країна потребує терміналів з прийому ЗПГ не лише на Північному, а й на Балтійському морі. Зокрема, під ЗПГ може надалі використовуватись розподільна станція в Любміні, призначена для роботи із замороженим на даний час газопроводом "Північний потік - 2". Крім того, можуть бути використані можливості порту в Ростоку.
Нагадаємо:
Повідомлялось, що Німеччина готується до раптової зупинки поставок російського газу - розробляє план дій, який вона реалізує у такому випадку.
Тоді націоналізація критичних енергокомпаній розглядалась як варіант.
Економічна правда
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