Держбюджет отримав перші податки від Onlyfans

OnlyFans

Сервіс підписки на еротичний контент OnlyFans вперше переказав кошти до державного бюджету України – 305 тисяч доларів (близько 9 мільйонів гривень).

Про це написав голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Перші надходження до бюджету від податку на Google: сайт OnlyFans – 305 тис. дол. Внесок індустрії розваг у фінансування нашої перемоги. Очікуємо наступні", – написав нардеп.

Платформа OnlyFans бере з користувачів плату за доступ до контенту авторів і популярна, насамперед, за рахунок розваг для дорослих і еротичного контенту.

Передплатник творця контенту може переглядати його контент в обмін на щомісячний членський внесок. Компанія платить 80% зборів творцеві контенту, 20% – йде платформі.

У червні минулого року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4184, який, зокрема, зобов'язує інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.

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Економічна правда