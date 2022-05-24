Китай нарощує імпорт російської нафти ESPO з Далекого Сходу – Bloomberg

Китай нарощує імпорт російської нафти ESPO з Далекого Сходу, частину поставлених обсягів відправляють до сховищ.

Про це пише Bloomberg.

За даними аналітичної компанії Vortexa Ltd, 20 з 21 нафтового вантажу, які були завантажені в порту Козьміно цього місяця, прямують до Китаю. Згідно з оцінками, потоки в квітні та травні будуть на 20% вищими за норму.

"Китай є охочим споживачем російської нафти, оскільки більшість інших покупців уникають її експорту через війну в Україні, а ESPO - один з найпривабливіших сортів нафти, частково через коротку відстань доставки.

Хоча спалах вірусу продовжує спричиняти невизначеність щодо попиту, Пекін веде переговори з Москвою, щоб потенційно поповнити свої стратегічні запаси дешевою російською нафтою", - йеться у статті.

"Імпорт китайської нафти морським транспортом з Далекого Сходу Росії стрімко зростає", – сказала Емма Лі, аналітик Vortexa.

"Це після того, як ESPO, улюблений спотовий сорт серед китайських нафтопереробників, продають з великими знижками, а інші постійні покупці відмовилися від покупок", - додала вона.

Загалом цього місяця з Козьміно планується експортувати 33 вантажі ESPO, і Лі очікує, що решта вантажів надійде до Китаю, що буде найбільшим місячним надходженням у травні принаймні з 2016 року.

За даними Vortexa, у квітні 27 із 32 морських вантажів ESPO відправилися до Китаю, порівняно з 24 з 31 у березні та 20 із 26 у лютому. Інші покупці в минулому включали нафтопереробників в Японії та Південній Кореї, а також на Гаваях.

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Китай веде переговори з РФ щодо закупівлі додаткових обсягів нафти для поповнення своїх стратегічних запасів.

Китай нарощує закупівлі нафти з РФ за вигідними цінами, заповнюючи вакуум, що залишився після західних покупців, які відмовляються від бізнесу з Росією після її вторгнення в Україну.

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Економічна правда