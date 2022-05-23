Донбас без газу, виступи в Давосі: підсумки дня

Про Донбас. Внаслідок обстрілів російських загарбників пошкоджено магістральний газопровід, який транспортував газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей. Газопостачання цих областей зупинене.

Про РФ. Найбільша у світі мережа кав'ярень Starbucks заявила в понеділок, що вийде з російського ринку через майже 15 років роботи.

Про сіль. ДП "Артемсіль" - найбільше в Європі підприємство з солевидобутку - через бойові дії зупинило роботу в квітні. Запас готової продукції вивезли ще у квітні.

Про Давос. Зеленський у виступі закликав світ повністю розірвати торгівлю з РФ, запровадити нафтове ембарго, а також заблокувати всі російські банки та відмовитися від російського ІТ.

Про газ. Польща достроково розриває угоду на постачання російського газу, яка була підписана у 1993 році і яка діяла до кінця 2022 року.