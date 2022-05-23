Через обстріли російських загарбників Донеччина і Луганщина залишилися без газу

Внаслідок обстрілів російських загарбників пошкоджено магістральний газопровід, який транспортував газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей. Газопостачання цих областей зупинене.

Про це повідомляє Оператор ГТС України.

"23 травня 2022 року внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід, який транспортував газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей. З 14:00 подача природного газу до цієї ділянки ГТС припинена.

Наразі пошкоджена ділянка газопроводу локалізована, але виконання відновлюваних робіт та поновлення транспортування газу унеможливлене через активні бойові дії. Альтернативні варіанти транспортування газу в регіони відсутні через несанкціоноване втручання в роботу ГТС на території, окупованій російськими військами", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що 11 травня 2022 року фахівці ОГТСУ зафіксували перекриття кранів у р-ні КС Новопсков на магістральному газогоні, що транспортував газ на територію Донецької та Луганської областей.

"Наразі, щоб убезпечити себе, споживачам Донецької та Луганської областей необхідно керуватись рекомендаціями регіональних операторів розподільних мереж", - додали в компанії.

Зазначається, що Співробітники ОГТСУ залишаються на території регіонів і знаходяться на постійному контакті з військовими та представниками військово-цивільних адміністрацій, щоб за найпершої нагоди розпочати відновлення пошкодженої газотранспортної інфраструктури.

Економічна правда