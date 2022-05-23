Польща вирішила достроково розірвати газовий контракт із РФ

Польща достроково розриває угоду на постачання російського газу, яка була підписана у 1993 році і яка діяла до кінця 2022 року.

Про це заявила міністр клімату та довкілля Польщі Анна Москва.

"Польща денонсує міжурядову газову угоду 1993 року щодо Ямалу. Агресія Росії проти України підтвердила вірність рішучості польського уряду стати повністю незалежним від російського газу. Ми завжди знали, що "Газпром" не є надійним партнером", - написала вона в Twitter.

Таке рішення прокоментував голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"У Польщі вирішили розірвати угоду на постачання російського газу і не чекатимуть її завершення. Платити за енергоресурс у рублях на вимогу рф поляки не будуть", - написав він у Telegram.

Трубопровід "Ямал-Європа" проходить із Росії через Білорусь до Польщі та Німеччини. На нього припадає невелика частина потоків російського газу до Європи, і з початку війни його використання різко скорочується.

Німецький енергетичний регулятор применшив вплив зупинки використання газогону на постачання. У заяві агентству Reuters йшлося, що припинення потоків газу через "Ямал" не поставить під загрозу постачання до Німеччини, тому що "протягом кількох тижнів цим трубопроводом практично не йде газ до Німеччини".

Нагадаємо:

26 квітня російський Газпром повідомив найбільшу польську газову компанію PGNiG про повну зупинку постачання газу з контрактного ранку 27 квітня, чим порушив Ямальський контракт, який діє до кінця 2022 року.

Наприкінці березня прокачка Росією газу через "Ямал-Європа" впала до нуля.

Раніше Польща заявляла, що не буде продовжувати контракт з Газпромом після 2022 року і відтак не купуватиме російський газ.

Польща отримує газ з інших джерел, завдяки яким закачуються підземні сховища та відбувається постачання споживачам у потрібних обсягах. PGNiG заявила, що готова отримувати газ, зокрема, через західний та південний кордони та термінал СПГ у Свіноуйсьце, що послідовно збільшує кількість обслуговуваних СПГ-возів.

У травні російський монополіст "Газпром" повідомив, що компанія не буде використовувати для транспортування газу трубопровід "Ямал-Європа", який проходить через Польщу.

Економічна правда