Ексголова НБУ Гонтарева відкидає звинувачення Медведчука у "вугільній справі"

Колишня очільниця Нацбанку у 2014-17 роках Валерія Гонтарева заперечує інформацію про нібито участь регулятора в схемах із закупівлі вугілля на тимчасово окупованих територіях.

Про це вона заявила у коментарі Інтерфакс-Україна.

"Я послухала цей памфлет СБУ-Медведчука. Навіть Медведчук розповідає там, що НБУ не брав участі ні у трубопроводі, ні в розрахунках за вугілля. Більше того, він навіть каже, що НБУ заборонив усі розрахунки на неконтрольованих територіях", – заявила Гонтарева.

Вона нагадала, що раніше Ігор Суркіс уже подавав позов до неї в Лондоні, обвинувачуючи у змові з президентом України у 2014-2019 роках Петром Порошенком під час націоналізації ПриватБанку, проте це завершилося поразкою позивача.

Тоді Лондонський суд відхилив позов на 350 млн доларів, у якому Суркіс із родиною оскаржував своє визнання пов’язаною з Приватбанком особою нібито через змову Порошенка та Гонтаревої. Таким чином, стверджував він, його хотіли змусити передати 8,33% своїх акцій у групі "1+1" на користь Порошенка безкоштовно.

"Тож я рекомендувала б СБУ не йти на поводу у пана Коломойського і не намагатися на біле говорити чорне, а зайнятися насущними проблемами України, яка перебуває в режимі кривавої війни", – заявила Гонтарева.

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Контрабанда вугілля з Донбасу оточенням Медведчука. Цій історії п'ять років

Головний підозрюваний у "справі Порошенка" Сергій Кузяра про ролі Медведчука та п'ятого президента у вугільних схемах

Нагадуємо:

Кум Путіна нардеп Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, розповів про схему закупівель вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих "Л/ДНР", практично – у ватажків бойовиків. Паливо купувалося за готівку, і таким чином, за даними слідства, проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень.

Зокрема, він звинуватив в участі у схемі ексголову НБУ Валерію Гонтареву та п’ятого президента Петра Порошенка.

Наприкінці грудня 2021 року правоохоронці направили Порошенкові поштою підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу. 19 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що Адміністрація президента за часів правління Порошенка "могла грати ключову роль" в організації поставок вугілля з ОРДЛО. Подібну заяву зробив голова Служби безпеки Іван Баканов.

Ще один фігурант справи – бізнесмен Сергій Кузяра в інтерв’ю ЕП заявляв, що слідство "вигадало злочинну групу" з Порошенка, Медведчука, Демчишина і його.



