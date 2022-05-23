Виручка столичних барів зросла на 60% після ослаблення обмежень щодо алкоголю

Київські бари за тиждень роботи наростили виручку на 58% через дозвіл на продаж алкоголю у столиці до 22:00.

Такі дані зафіксувала ІТ-компанія Poster, яка займається автоматизацією закладів.

Так, протягом п’ятниці та суботи 20-21 травня виручка барів у Києві зросла на 58% відносно періоду тижнем раніше, 13-14 травня.

Дані охоплюють понад 130 барів Києва.

Співзасновник одного з київських закладів Squat 17b Мирослав Криж розповів, що у перші дні після дозволу на продаж алкоголю до 22:00 виручка бару зросла на 34%, а з покращенням погоди та відкриттям літнього майданчику йде тенденція на зростання бізнесу.

Нагадуємо:

З понеділка, 16 травня, у столиці дозволили продаж алкоголю у кафе та ресторанах до 22:00, дотепер заборона діяла до 16:00.

Малі та середні заклади харчування відновлюють роботу в Україні, зокрема їхня кількість стала активно зростати після деокупації Півночі України на початку квітня.