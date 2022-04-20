В Центрі України знову відчиняються заклади харчування після деокупації Півночі

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Малі та середні заклади харчування відновлюють роботу в Україні, зокрема їхня кількість стала активно зростати після деокупації Півночі України на початку квітня.

Про це йдеться у дослідженні ІТ-компанії Poster, яка займається автоматизацією закладів.

Так, в Києві вже працює 40% малих та середніх закладів у порівнянні із довоєнним показником 23 лютого, у Київській області – 41%. Для порівняння, наприкінці березня у Києві було лише 18% закладів, що працюють, у Київській області – 16%.

Загалом, кількість відкритих закладів зросла у всіх регіонах, крім Сходу країни. Краще за інших відновилася Закарпатська область, сьогодні там працюють 86% закладів від довоєнної кількості. У Хмельницькій – 83%, у Чернівецькій – 81%, у Львівській – 79%.

Менш ніж за місяць кількість відкритих закладів у Чернігівській області зросла з 1% до 20%, у Сумській – з 16% до 49% від клієнтів Poster у порівнянні із довоєнним показником.

Найскладнішою залишається ситуація у Харківській, Донецькій та Луганській областях: там відповідно працюють 9%, 5% та 0% закладів від кількості, що працювала напередодні війни.

Дослідження охоплює понад 9000 клієнтів у всій країні.