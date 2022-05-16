У Києві послабили обмеження продажу алкоголю у закладах

З понеділка у столиці дозволили продаж алкоголю у кафе та ресторанах до 22:00, дотепер заборона діяла до 16:00.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

Так, наразі продавати алкоголь у закладах громадського харчування дозволений з 11:00 до 22:00.

"У місті поступово збільшується кількість працюючих ресторанів та кафе. Повертаються містяни, які активно відвідують заклади громадського харчування. Тож місто ухвалило таке рішення, аби не підштовхувати підприємців до "чорного" продажу алкоголю", – зазначив Поворозник. "Ми зацікавлені в надходженні коштів до бюджету міста, а це можливо лише за умови максимальної відкритості ведення бізнесу".

Водночас він підкреслив, що умови продажу алкоголю в магазинах не змінилися, його можна придбати з 11:00 до 16:00.

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