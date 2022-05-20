Гривня знецінюється - Нацбанк реагує: економічні підсумки дня

Про санкції. Канада вводить санкції проти 14 росіян, у тому числі російських олігархів та членів їх родин, і забороняє експорт предметів розкоші до Росії через її вторгнення в Україну.

Про курс. Вартість американської валюти у небанківських обмінниках за останній тиждень виросла на 2-3 грн. У Національному банку України пов'язують це із запровадженими валютними обмеженням.

Національний банк з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – дотепер він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.

Про допомогу. Провідні економіки Групи семи та світові фінансові установи надають 19,8 млрд доларів допомоги для підтримки державних фінансів України.

Про газ. Аналітики Citigroup прогнозують, що через різке зростання цін на газ цього року РФ може отримати від ЄС рекордні $100 млрд, що майже вдвічі більше за показник 2021 року.