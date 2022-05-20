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Швейцарська страхова компанія Zurich продає бізнес у РФ місцевій команді і йде з ринку

П'ятниця, 20 травня 2022, 09:11 - Олексій Павлиш

Одна із найбільших страхових компаній у світі, швейцарська Zurich Insurance Group (Zurich), продає російський бізнес місцевій команді та вийде з російського ринку.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

Зазначається, що російський бізнес продадуть 11 членам команди російського підрозділу.

"За нових власників бізнес працюватиме самостійно під іншим брендом, тоді як Zurich більше не здійснюватиме бізнес-операції в Росії.

Угода дозволить новій компанії зберегти професійну команду з накопиченим страховим досвідом і продовжити обслуговування російського ринку", - кажуть в компанії.

Продаж російського підрозділу мають погодити відповідні регулятори.

Основним напрямком діяльності Zurich Russia є підтримка діяльності міжнародних клієнтів Zurich в Росії. 

Нагадаємо:

У 2021 році найбільша швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group AG відмовилась від участі у проєкті "Північний потік-2", щоб не потрапити під нові санкції США.

Швейцарська страхова компанія Zurich Insurance тимчасово відмовилася від логотипу Z у соцмережах, оскільки вона нагадує маркування техніки російських окупаційних військ в Україні.

Економічна правда

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