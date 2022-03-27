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Швейцарська страхова компанія відмовилася від логотипу Z у соцмережах

Неділя, 27 березня 2022, 09:00

Швейцарська страхова компанія Zurich Insurance тимчасово відмовилася від логотипу Z у соцмережах, оскільки вона нагадує маркування техніки російських окупаційних військ в Україні.

Про це,  як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Компанія заявила, що видаляє логотип – білу букву Z на синьому фоні – тому, що не хоче, щоб її неправильно тлумачили як підтримку Росії.

"Тимчасово припиняємо використовувати у наших соціальних каналах літеру Z у випадках, коли вона зображується окремо, і може бути неправильно витлумачена", 

8 березня компанія змінила свій логотип у Facebook, прибравши з нього літеру  Z.

 

Раніше цього місяця Zurich Insurance заявила, що більше не бере нових клієнтів у Росії і не відновлюватиме існуючий місцевий бізнес.

Компанія також оголосила кампанію зі збору коштів на підтримку українських біженців.

Нагадаємо, німецькі федеральні землі Нижня Саксонія та Баварія криміналізували використання знака Z у громадських місцях.

Сейм Литви у першому читанні схвалив заборону георгіївської стрічки і символу Z.

Європейська правда

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Швейцарія страхові компанії Росія
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