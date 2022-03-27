Швейцарська страхова компанія відмовилася від логотипу Z у соцмережах

Швейцарська страхова компанія Zurich Insurance тимчасово відмовилася від логотипу Z у соцмережах, оскільки вона нагадує маркування техніки російських окупаційних військ в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Компанія заявила, що видаляє логотип – білу букву Z на синьому фоні – тому, що не хоче, щоб її неправильно тлумачили як підтримку Росії.

"Тимчасово припиняємо використовувати у наших соціальних каналах літеру Z у випадках, коли вона зображується окремо, і може бути неправильно витлумачена",

8 березня компанія змінила свій логотип у Facebook, прибравши з нього літеру Z.

Раніше цього місяця Zurich Insurance заявила, що більше не бере нових клієнтів у Росії і не відновлюватиме існуючий місцевий бізнес.

Компанія також оголосила кампанію зі збору коштів на підтримку українських біженців.

Нагадаємо, німецькі федеральні землі Нижня Саксонія та Баварія криміналізували використання знака Z у громадських місцях.

Сейм Литви у першому читанні схвалив заборону георгіївської стрічки і символу Z.

Європейська правда