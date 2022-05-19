Загроза стагфляції у світовій економіці, допомога Україні: підсумки дня

Про збитки. За тиждень, що закінчився 18 травня, сума завданих інфраструктурі України збитків в ході розв’язаної Росією війни зросла на 3,1 млрд доларів і сягнула 97,4 млрд дол.

Про допомогу. США нададуть Україні додаткові 215 млн доларів у вигляді екстреної продовольчої допомоги, щоб допомогти країні подолати гуманітарну кризу, спричинену вторгненням Росії.

На зустрічі країн Великої Сімки та міжнародних фінансових інституцій у четвер було погоджено виділення для України 18,4 млрд дол для фінансування бюджету на найближчі три місяці.

Про економічну ситуацію. Світова економіка дедалі більше піддається загрозі стагфляції, що нагадує випробування 1970-х років, яка є проблемою для світових фінансових керівників, які долають наслідки війни в Україні.

Про санкції. Британія оголосила про нові санкції, спрямовані на авіаційний сектор Росії, відтак під блокування активів потрапив "Аерофлот", "Уральські авіалінії" та авіалінії "Росія".