Прямі збитки України, завдані ворогом, наближаються до 100 мільярдів доларів

За тиждень, що закінчився 18 травня, сума завданих інфраструктурі України збитків в ході розв’язаної Росією війни зросла на 3,1 млрд доларів і сягнула 97,4 млрд дол.

Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента.

За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на майже 3,1 млрд доларів.

Причому третій тиждень поспіль продовжують зростати збитки від пошкоджених та зруйнованих житлових будинків, і за тиждень лише від пошкодження житла завдано збитків у майже 3 млрд доларів. Усього зруйновано чи пошкоджено 38.6 млн квадратних метрів житла.

Зросли також загальні збитки від руйнувань та пошкоджень підприємств — на 207 млн дол за останній тиждень. Загалом з початку війни постраждало щонайменше 216 заводів, фабрик та підприємств на 10.6 млрд дол.

Крім того, за останній тиждень пошкоджено ще 75 закладів освіти, а від початку повномасштабної війни сумарно таких вже 1067. Збитки через зруйновані заклади освіти сягають 1.5 млрд дол.

Загальна кількість зруйнованих або пошкоджених легкових автомобілів наразі становить щонайменше 94.5 тисяч – або 1,43 млрд доларів.

Прямі втрати України від пошкодження фізичної інфраструктури Об'єкти інфраструктури Обсяг, одиниць Загальні втрати, млн. дол.США Житлові будинки, млн кв. метрів 38.6 $33 877 Дороги, тис. км 23.8 $29 879 Активи підприємств, одиниць 219 $10 709 Цивільні аеропорти, одиниць 12 $6 817 Залізнична інфраструктура та рухомий склад н/д $3 676 Заклади охорони здоров'я 574 $1 087 Мости та мостові переходи 295 $1 646 Легкові автомобілі, тис. од 94.5 $1 434 Заклади середньої та вищої освіти 1 067 $1 437 Земельний фонд, тис. га 4.7 $1 108 Порти та портова інфраструктура 2 $ 622 Військові аеродроми 12 $ 468 Адміністративні будівлі 92 $ 503 Дитячі садочки 591 $ 479 Релігійні споруди 108 $ 720 Культурні споруди 179 $ 458 Торгові центри 19 $ 329 Літак Ан-225 "Мрія" 1 $ 300 Складська інфраструктура 169 $ 276 Нафтобази 28 $ 227 Інше $1 368 РАЗОМ $97 420

Загальні втрати економіки України через війну, зокрема – непрямі на кшталт зниження ВВП, припинення інвестицій, відтоку робочої сили, додаткових витрат на оборону та соціальну підтримку тощо, незмінно коливаються від 564 млрд дол до 600 млрд дол.

Надати інформацію про втрати інфраструктури можна на сайті "Росія заплатить", а також за допомогою чат-боту або у застосунку "Київ Цифровий".