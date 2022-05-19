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Прямі збитки України, завдані ворогом, наближаються до 100 мільярдів доларів

Четвер, 19 травня 2022, 11:45 - Дана Гордійчук

За тиждень, що закінчився 18 травня, сума завданих інфраструктурі України збитків в ході розв’язаної Росією війни зросла на 3,1 млрд доларів і сягнула 97,4 млрд дол.

Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента. 

За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на майже 3,1 млрд доларів. 

Причому третій тиждень поспіль продовжують зростати збитки від пошкоджених та зруйнованих житлових будинків, і за тиждень лише від пошкодження житла завдано збитків у майже 3 млрд доларів. Усього зруйновано чи пошкоджено 38.6 млн квадратних метрів житла.

Зросли також загальні збитки від руйнувань та пошкоджень підприємств — на 207 млн дол за останній тиждень. Загалом з початку війни постраждало щонайменше 216 заводів, фабрик та підприємств на 10.6 млрд дол. 

Крім того, за останній тиждень пошкоджено ще 75 закладів освіти, а від початку повномасштабної війни сумарно таких вже 1067. Збитки через зруйновані заклади освіти сягають 1.5 млрд дол.

Загальна кількість зруйнованих або пошкоджених легкових автомобілів наразі становить щонайменше 94.5 тисяч – або 1,43 млрд доларів.

Прямі втрати України від пошкодження фізичної інфраструктури

Об'єкти інфраструктури

Обсяг, одиниць

Загальні втрати, млн. дол.США

Житлові будинки, млн кв. метрів

38.6

$33 877

Дороги, тис. км

23.8

$29 879

Активи підприємств, одиниць

219

$10 709

Цивільні аеропорти, одиниць

12

$6 817

Залізнична інфраструктура та рухомий склад

н/д

$3 676

Заклади охорони здоров'я

574

$1 087

Мости та мостові переходи

295

$1 646

Легкові автомобілі, тис. од

94.5

$1 434

Заклади середньої та вищої освіти

1 067

$1 437

Земельний фонд, тис. га

4.7

$1 108

Порти та портова інфраструктура

2

$ 622

Військові аеродроми

12

$ 468

Адміністративні будівлі

92

$ 503

Дитячі садочки

591

$ 479

Релігійні споруди

108

$ 720

Культурні споруди

179

$ 458

Торгові центри

19

$ 329

Літак Ан-225 "Мрія"

1

$ 300

Складська інфраструктура

169

$ 276

Нафтобази

28

$ 227

Інше

$1 368

РАЗОМ

$97 420

Загальні втрати економіки України через війну, зокрема – непрямі на кшталт зниження ВВП, припинення інвестицій, відтоку робочої сили, додаткових витрат на оборону та соціальну підтримку тощо, незмінно коливаються від 564 млрд дол до 600 млрд дол. 

Надати інформацію про втрати інфраструктури можна на сайті "Росія заплатить", а також за допомогою чат-боту або у застосунку "Київ Цифровий".

ЕП створила окрему сторінку для фіксації завданих Росією збитків, детальніше за посиланням.

інфраструктура війна
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