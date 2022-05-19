На зустрічі G7 планують погодити 18,4 мільярда доларів для України – ЗМІ

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На зустрічі країн Великої Сімки та міжнародних фінансових інституцій у четвер було погоджено виділення для України 18,4 млрд дол для фінансування бюджету на найближчі три місяці.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на проєкт комюніке.

"Ми мобілізували 18,4 мільярда доларів бюджетної підтримки, зокрема 9,2 мільярда доларів, оголошених напередодні Петерсберзької зустрічі, щоб допомогти Україні закрити дефіцит фінансування та продовжити забезпечення надання базових послуг українському народу", – заявляють міністри фінансів і керівники центральних банків G7 в проєкті документа.

Така сума необхідна для функціонування України в травні, червні та липні з огляду на розрахунки уряду та МВФ, Світового банку про потребу у щомісячному фінансуванні бюджету на 5 млрд доларів. Очікувалося, що посли G7 погодять суму у 15 млрд доларів, проте допускалося, що у фінальному рішенні вона буде вищою завдяки підтримці багатосторонніх банків розвитку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що погоджена сума могла сягати 30 млрд доларів.