Вкладники ліквідованих росбанків вже отримали понад 50% гарантованої суми

Станом на сьогодні, вкладники українських "дочок" російських Сбєрбанку та ВЕБ.РФ вже отримали понад 50% загальної гарантованої суми — більше 570 мільйонів.

Про це написала в колонці для НВ директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут.

За її словами, забезпечити вчасні та повні виплати відшкодування було індикатором спроможності системи гарантування реагувати на виклики.

"Фонд почав виплату гарантованого відшкодування вкладникам цих банків навіть раніше передбаченого законодавством строку", - сказала Рекрут.

Нагадуємо:

Рада національної безпеки та оборони вирішила націоналізувати корпоративні права українських "дочок" російських Сбєрбанку та ВЕБ.РФ, на це дано 10 днів з моменту введення в дію указу Зеленського.

Нацбанк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації.