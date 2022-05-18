Авіалінії Антонова перенесли базу з Гостомеля до Лейпцига

ДП "Антонов" підтвердило, що у зв'язку з неможливістю виконання міжнародних авіарейсів з України, п'ять літаків типу Ан-124-100 "Руслан" тимчасово базуються в аеропорту Лейпцигу.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Там організовано роботу філії авіатранспортного підрозділу (АТП) ДП "АНТОНОВ", відомого в світі як авіакомпанія "Авіалінії "АНТОНОВ", та облаштована база для технічного обслуговування зазначених повітряних суден.

Це дозволило ДП "АНТОНОВ" продовжити виконання комерційні та державних замовлень з перевезення надважких та великогабаритних вантажів, а також зберегти за собою позиції лідера в цій ніші світового ринку", - додали в "Антонові".

"Після перемоги над рашистськими окупантами та проведення комплексу робіт з відновлення працездатності аеропорту "Київ-Антонов-2", він знову стане базовим для флоту "Русланів" авіакомпанії "Авіалінії "АНТОНОВ", - кажуть в компанії.

Раніше про перенесення бази з Гостомеля до Лейпцига повідомляли і ЗМІ.

"Авіалінії Антонова" - авіатранспортний підрозділ ДП "Антонов", який спеціалізується на міжнародних вантажних авіаперевезеннях.

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Економічна правда