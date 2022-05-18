Росіяни вперше очолили рейтинг іноземних покупців житла в Туреччині – Bloomberg

Росіяни вперше очолили рейтинг іноземних покупців житла в Туреччині, за обсягом покупок обігнавши лідерів рейтингу - громадян Ірану та Іраку.

Про це пише Bloomberg.

За даними агентства, за останні три місяці російські резиденти купили рекордну кількість житла у Туреччині, шукаючи прихистки для своїх капіталів після західних санкцій, запроваджених після вторгнення РФ в Україну.

За даними турецького статистичного офісу, продажі росіянам зросли більш ніж вдвічі в порівнянні з попереднім місяцем до 1152 одиниць у квітні, обігнавши покупки громадянами Ірану та Іраку.

"Туреччина не приєдналася до США та ЄС у запровадженні санкцій проти Москви.

Це створило можливості для турецьких компаній заповнити місце західних компаній, які залишають РФ.

Дубай та Ізраїль також стали популярними напрямками для російських покупців нерухомості з початку війни", - пише Bloomberg.

Нагадаємо:

Заможні росіяни вкладають кошти у нерухомість в Туреччині та ОАЕ, шукаючи фінансово притулку після вторгення РФ в Україну та західних санкцій проти Росії.

Туреччина підвищила суму, яку іноземці повинні інвестувати в нерухомість, щоб отримати право на громадянство, із 250 тис доларів до 400 тис доларів.

Економічна правда