ЄС "відкинув" кремлівський механізм оплати газу рублями

getty images

У Євросоюзі заявили, що газові компанії порушать санкції, якщо відкриють банківські рахунки в рублях для купівлі російського газу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представника Єврокомісії Еріка Мамера.

Таким чином, як раніше і передбачалося попередніми рекомендаціями ЄС, компанії вважатимуть поставки повністю оплаченими після проведення оплати у доларах або євро – залежно від умов контракту.

Натомість відкриття рахунку в рублях "виходило б за межі вказівок, які ми дали державам-членам щодо дозволеного режиму", — заявив Мамер. Таким чином, ЄС не погодився на кремлівський механізм оплати газу, який передбачав відкриття компаніями рублевого рахунку в Газпромбанку, з якого вони мали сплачувати російський газ.

"Все, що виходить за рамки відкриття рахунку у валюті контракту з "Газпромбанком" і здійснення платежу на цей рахунок, а потім видачі заяви про те, що ви вважаєте, що ви завершили платіж, суперечить санкціям", — сказав Мамер.

Санкції ЄС "не перешкоджають економічним операторам відкривати банківські рахунки в призначеному банку для платежів за контрактами на постачання природного газу у валюті, зазначеній у цих контрактах", – зазначили в ЄК.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що Євросоюз підготував новий проєкт рекомендацій для імпортерів газу, аби вони могли далі купувати в РФ блакитне паливо і не порушувати санкції.

Згідно нього, компанії повинні чітко заявити, що вони вважають свої зобов’язання виконаними після сплати в євро або доларах відповідно до чинних контрактів. Такі вказівки не заважають компаніям відкривати валютні рахунки в Газпромбанку і дозволять їм купувати газ без порушення санкцій. Водночас ЄС замовчував, чи порушить санкції відкриття рахунку в рублях.

Тим часом ще десять європейських компаній відкрили рублеві рахунки для оплати російського газу, причому, за словами прем’єра Італії, найбільший імпортер газу Німеччини вже розрахувався в рублях.

Президент РФ Владімір Путін наприкінці березня підписав указ щодо оплати країнами Євросоюзу газу в рублях. За таким механізмом, компанії відкривають у Газпромбанку два рахунки, валютний та рублевий, після чого переказують оплату у валюті на перший рахунок. Потім банк конвертує ці кошти в рублі, і поповнює вже рублевий рахунок, з якого компанія самостійно здійснює необхідний платіж.