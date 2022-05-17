Малюська: Україна має чотири можливі напрями конфіскації активів РФ

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Україна має чотири можливі напрями конфіскації російських активів та пов’язаних із країною-агресором компаній: зокрема, через суд та шляхом конфіскації у зв’язку з воєнним станом.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє пресслужба міністерства.

Так, перший шляхом є конфіскація за рішенням суду. Такий шлях використали проти активів нардепа та кума Путіна Віктора Медведчука – на його майно наклали арешт в межах кримінального провадження. Це майно було передано в управління Агентства з розшуку та управління активами. Згодом АРМА передала активи у вигляд мережі АЗС Glusco в управління одній з компаній НАК "Нафтогаз".

Другий шлях – з використанням нового закону про конфіскацію російських активів, який очікує на підпис президента. Рішення про конфіскацію прийматиме Вищий антикорупційний суд на підставі критеріїв, за якими будуть визначатися особи, які потраплять під санкції, зокрема у вигляді стягнення майна у дохід держави.

"При цьому перехід майна у власність держави відбуватиметься досить швидко - протягом місяця після зібрання документів, які підтверджують російську власність та зв’язок і підтримку держави-агресора", – розповів міністр.

Третій шлях для конфіскації передбачає використання закону про націоналізацію майна російської держави – наприклад, Сбєрбанку та Промінвестбанку. У такому випадку необхідно рішення уряду, після чого підписане президентом рішення РНБО запускає націоналізацію.

Останній, четвертий спосіб, Малюська називає небажаним – це конфіскація майна у зв’язку з воєнним станом. Такий спосіб є найпростішим, адже не потребує ніякої аргументації, але тоді виникає обов’язок компенсувати вартість. Тому, зауважив міністр, поки що він не використовується.

Малюська вважає, що досвід конфіскації російських активів в Україні є гарним прикладом для міжнародної спільноти зробити теж саме.

"Якщо цей механізм буде імплементовано західними партнерами найближчим часом, то Україна зможе розраховувати на отримання грошей центробанку РФ вже у кінці цього року", – наголосив він.





