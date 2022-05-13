Великі американські компанії йшли з РФ після падіння своїх акцій – дослідження

Американські публічні компанії, які вирішили припинити діяльність в РФ після розв’язання повномасштабної війни проти України, робили це після падіння своїх акцій на біржі.

Про це йдеться у науковій публікації Тетяни Балюк (Університет Еморі) та Анастасії Федик (Університет Каліфорнії в Берклі), повідомляє VoxUkraine.

Науковиці з’ясували, що фірми, які залишають Росію, зазнають суттєвих ринкових втрат (біля -4% протягом одного тижня) перед тим, як оголосити рішення про вихід. Після оголошення ситуація з акціями стабілізується.

Крім того, що більшим є падіння котирувань акцій, то більш рішучими були заходи – наприклад, вихід чи призупинення діяльності, а не просто скорочення операцій. Крім того, не спостерігалося потужнішого ефекту для компаній з вищими операційними ризиками в РФ, тож виявлена закономірність зумовлена скоріше репутаційними ризиками.

"Наші висновки свідчать про те, що рішення компаній вийти з Росії зумовлені тиском ринку. Особливо відомі великі фірми зазнали тиску з боку своїх інвесторів щодо припинення діяльності в Росії", – роблять висновок авторки. "Здійснюючи негативний ціновий тиск на фірми, які мають операції в Росії, інвестори на американському ринку можуть заохочувати своєчасний вихід [з РФ]".

Зазначається, що більші фірми виходять з більшою ймовірністю, адже привертають більше уваги і мають меншу частку Росії у портфелі. Раніше за всіх вийшли компанії видобувної галузі та високотехнологічні, за ними – виробники споживчих товарів. Натомість компанії з виробництва промислових товарів та з галузі охорони здоров’я переважно залишилися.

Дослідження ґрунтувалося на аналізі великих компаній, які котируються на фондових біржах США, і які діяли в Російській Федерації до 24 лютого 2022 року. На 15 квітня, понад 80% з них вирішили обмежити свою діяльність в Росії, причому 27% з них оголосили про вихід, 51% оголосили про призупинення своєї діяльності, а 22% – скоротили свою діяльність у Росії.

Читайте також: Бізнес на крові українців: які міжнародні компанії фінансують російську армію

Майже 1000 компаній вийшли з Росії, але не всі зупинили бізнес