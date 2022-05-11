"RuTube, певно, зник назавжди": хакери Anonymous кажуть, що це вони зламали російський відеосервіс

Хакери з об'єднання Anonymous заявили, що це вони зламали російський відеосервіс RuTube і додали, що він, ймовірно, більше не відновиться.

Про це група хакерів написала в Twitter.

"Anonymous зламав російську відеоплатформу RuTube. Майже 75% баз даних та інфраструктури основної версії, 90% резервної копії та кластера для відновлення баз сильно постраждали.

Це означає, що RuTube, певно, зник назавжди", - йдеться у заяві.

JUST IN: #Anonymous hacked Russia’s video platform ‘RuTube’



Nearly 75% of the databases and infrastructure of the main version and 90% of the backup and cluster to restore the databases have been severely affected, that means #RuTube is probably GONE FOREVER. #OpRussia pic.twitter.com/0NFzWGmP9u — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) May 10, 2022

Нагадаємо:

Вранці 9 травня у телепрограмах російських супутникових телеканалів з'явилися антивоєнні висловлювання, також про кібератаку заявив російський відеохостинг Rutube.

Російський відеохостинг Rutube, який через хакерську атаку 9 травня не працює, звернувся до глави Мінцифри України Федорова українською та пообіцяв новину про відновлення Rutube "передати на ексклюзивних правах".

За словами джерела The Village Russia, близького до команди Rutube, атака почалася близько п'ятої ранку - в результаті дій хакерів був "повністю видалений код сайту", і тепер відеосервіс "не підлягає відновленню".

При цьому, у Rutube заперечують втрату коду сайту після атаки хакерів.

Але визнали, що відновлення роботи вимагатиме більше часу, ніж передбачалося.

Читвйте також: Втрати окупантів на кіберфронті: як Anonymous веде війну проти росіян і що це дає

Економічна правда