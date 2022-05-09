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"На ваших руках кров тисяч українців": глядачів російських супутникових каналів "привітали" з 9 травня

Понеділок, 9 травня 2022, 10:35 - Олексій Павлиш

Вранці 9 травня у телепрограмах російських супутникових телеканалів з'явилися антивоєнні висловлювання, також про кібератаку заявив російський відеохостинг Rutube.

Про це пише Meduza.

Зокрема, в описах телеканалів та програм на Smart TV з'явився напис: "На ваших руках кров тисяч українців та сотень їхніх вбитих дітей. ТБ та влада брешуть. Ні війні".

 

"Напис бачили користувачі МТС ТВ, НТВ-плюс, Ростелекому, а також власники медіаплеєрів Winx. За однією з версій, зла піддався вбудований плеєр телевізорів Smart TV", - йдеться у повідомленні.

Видання додає з посиланням на користувачів, що аналогічний напис з'явився в описі програм сервісу "Яндеккс.Телепрограма". Згодом з російського сайту взагалі видалили телепрограму цих каналів. 

 

Також вранці 9 травня хакери атакували відеосервіс Rutube, після чого сайт перестав відкриватися.

 

"Відеохостинг зазнав потужної кібератаки. Наразі зайти на платформу неможливо", - заявили в Rutube вранці 9 травня.

Згодом там повідомили про те, що інцидент локалізували,  ведуться роботи із забезпечення безпеки. 

Економічна правда

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