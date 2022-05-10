Rutube, який через кібератаку не працює вже другу добу, "заговорив" українською

Російський відеохостинг Rutube, який через хакерську атаку 9 травня не працює вже другу добу, звернувся до глави Мінцифри України Федорова українською та пообіцяв новину про відновлення Rutube "передати на ексклюзивних правах".

Про це Федоров написав у Telegram.

"Непрацюючий другу добу Rutube заговорив українською. Працюватимемо далі, поки кремль не заговорить", - прокоментував міністр пост Rutube.

У своєму пості російський відеохостинг звернувся до Федорова українською.

"Ця атака стала ще одним приводом згуртуватися та підтримувати своїх. Дякуємо вам за піар та маємо повідомити, що ми могли б перекладати новини для вас, щоб ви не порушували стиль вашого каналу та не використовували російську мову", - відповіли у Rutube Федорову.

Там пообіцяли новину про відновлення Rutube "передати на ексклюзивних правах".

Перед цим міністр цифрової трансформації України прокоментував пост Rutube про те, що платформа веде відновлювальні роботи після кібератаки.

"Ми продовжуємо проводити відновлювальні роботи. Нагадаємо, що платформа лягла вранці 9 травня, а прес-служба заявила про найбільшу в історії компанію кібератаку.

Як відомо, APT – це сплановані і, що важливо, дорогі атаки. Хтось дуже хотів завадити RUTUBE показати парад Перемоги та святковий салют", - написали в Rutube увечері 9 травня.

"Депропагандизація продовжується. Це не кібератака, це спеціальна операція щодо покращення вашої IT-інфраструктури", - прокоментував Федоров.

Тим часом, сайт платформи досі недоступний.

За словами джерела The Village Russia, близького до команди Rutube, атака почалася близько п'ятої ранку - в результаті дій хакерів був "повністю видалений код сайту", і тепер відеосервіс "не підлягає відновленню".

"Зазвичай на такий випадок передбачені бекапи, але в конкретній ситуації проблема, ймовірно, у тому, що в сервісі досі не розуміють, чи має хакер, як і раніше, доступ до системи чи вже ні. Відеоконтент в результаті атаки не постраждав. На думку джерела, така кібератака стала можлива через витік кодів доступу до сайту", - пише видання.

Нагадаємо:

Вранці 9 травня у телепрограмах російських супутникових телеканалів з'явилися антивоєнні висловлювання, також про кібератаку заявив російський відеохостинг Rutube.

Економічна правда