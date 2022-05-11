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В РФ продажі легкових авто та малих вантажівок обвалилися на 80% у квітні

Середа, 11 травня 2022, 13:50 - Дана Гордійчук
 
unsplash

Продажі нових легкових автомобілів та малотоннажних вантажних автомобілів у Росії у квітні впали на 78,5% – ще більше, ніж прогнозувалося.

Про це повідомляє російське ЗМІ "Коммерсантъ" з посиланням на дані Асоціації європейського бізнесу. 

Так, минулого місяця в РФ було продано 32706 таких автівок.

Продажі АвтоВАЗу у квітні впали на 78%, за чотири місяці з початку року продажі знизилися на 50%, до 61 218 автомобілів. Як повідомлялося раніше, французький автоконцерн Renault передасть свою частку у 68% в "АвтоВАЗі" Центральному науково-дослідному автомобільному та автомоторному інституту "НАМІ".

Продажі "Соллерс Авто" минулого місяця впали на 42,2%, за чотири місяці - на 14,4%, до 11 258 авто. У групи в Росії є спільні підприємства з Ford (ТОВ "Соллерс Форд", Єлабуга), Mazda ("ТОВ Мазда Соллерс Мануфекчурінг Рус", Владивосток) та Isuzu (ТОВ "Ісузу Соллерс", Ульяновськ). 

Зазначається, що продажі або стали скорочуватися на тлі відходу іноземних автовиробників з РФ. Раніше асоціація прогнозувала, що в 2022 продажі нових автомобілів в РФ можуть скоротитися на 50%, до 800 тисяч штук, що стане найбільшим падінням російського авторинку за всю його історію.

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