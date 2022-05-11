Україні треба $5 мільярдів щомісяця: як наповнювався бюджет з 24 лютого

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Джерелами фінансування державного бюджету від початку повномасштабної війни РФ проти України є військові облігації та допомога – усього за понад два місяці надійшло 338 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Так, найбільше бюджет профінансував Національний банк – регулятор "надрукував" через викуп військових облігацій 100 млрд грн. Ще 65 млрд грн надійшло від продажу військових ОВДП іншим інвесторам.

Також 41 млрд грн надійшов від Міжнародного валютного фонду у вигляді кредиту.

Від США, Італії, Данії, Норвегії, Австрії Латвій, Литви та Ісландії Україна отримала кошти у вигляді грантів, тобто безповоротної допомоги. Із загальнох суми допомоги у 338 млрд грн (11,4 млрд доларів) Україна 45,5 млрд грн отримала саме у вигляді грантів.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів прогнозує зростання дефіциту державного бюджету України з 2,7 млрд дол у березні до 5-7 млрд дол у квітні та травні.

У вигляді грантів та кредитів Україна вже домовилася про загальну підтримку у 10 млрд доларів, з яких 4,5 млрд доларів вже отримала.