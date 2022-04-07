Швейцарія заблокувала близько 8 мільярдів доларів російських активів

Швейцарія на сьогодні заблокувала 7,5 мільярдів швейцарських франків (8 мільярдів доларів) російських активів після того як вперше запровадила санкції проти наближених до Кремля осіб.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані представника Державного секретаріату з питань економіки (SECO) Ервіна Боллінгера

Цифра зросла на 30% відносно суми у 5,75 мільярда франків, востаннє наданої міністерством 24 березня.

Раніше президент Володимир Зеленський у зверненні до Швейцарії закликав країну "бути як українці", зокрема коли йдеться про бізнес на кшталт Nestle, яка цілеспрямовано не бажає виходити з РФ.

Нагадуємо:

За експертними оцінками, у Швейцарії може знаходитися до 213 млрд дол російських активів

Раніше Швейцарія схвалила санкції проти ще понад 200 фізичних та юридичних осіб "у зв'язку із серйозними порушеннями міжнародного права Росією в Україні".