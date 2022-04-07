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Швейцарія заблокувала близько 8 мільярдів доларів російських активів

Четвер, 7 квітня 2022, 16:26 - Дана Гордійчук

Швейцарія на сьогодні заблокувала 7,5 мільярдів швейцарських франків (8 мільярдів доларів) російських активів після того як вперше запровадила санкції проти наближених до Кремля осіб.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані представника Державного секретаріату з питань економіки (SECO) Ервіна Боллінгера

Цифра зросла на 30% відносно суми у 5,75 мільярда франків, востаннє наданої міністерством 24 березня.

Раніше президент Володимир Зеленський у зверненні до Швейцарії закликав країну "бути як українці", зокрема коли йдеться про бізнес на кшталт Nestle, яка цілеспрямовано не бажає виходити з РФ.

Нагадуємо:

За експертними оцінками, у Швейцарії може знаходитися до 213 млрд дол російських активів

Раніше Швейцарія схвалила санкції проти ще понад 200 фізичних та юридичних осіб "у зв'язку із серйозними порушеннями міжнародного права Росією в Україні".

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санкції Швейцарія
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Економічна правда
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