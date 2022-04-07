Прем'єр: у квітні буде лише половина запланованих надходжень до бюджету

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що попри високий відсоток виконання надходжень держбюджету у березні, у наступному місяці буде лише половина від запланованих надходжень.

Про це йдеться у його повідомленні у соцмережах.

"Україна отримала трохи більше 3 млрд дол від Заходу, але на війну ми витрачаємо 10 млрд дол щомісяця. Тому щодня ми говоримо з партнерами про нові гранти, кредити та програми допомоги", - зазначив він.

Нагадуємо:

За несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня.

У березні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 103,4 млрд гривень, таким чином місячний розпис було виконано на 92,9%.

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