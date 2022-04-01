Надходження до держбюджету у березні були на рівні 92%

У березні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 103,4 млрд гривень, таким чином місячний розпис було виконано на 92,9%.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

Примітно, що на першому місці за надходженнями були дивідендів від підприємств з державною часткою. Таких доходів було на 32,5 мільярдів.

Також у відомстві повідомили, що видатки загального фонду держбюджету за січень-березень склали 356,4 мільярдів, що відповідає 67,8% від плану на цей період.

Дефіцит державного бюджету за січень-березень був на рівні 67,5 мільярдів при запланованому у 266,1 мільярдів.

Нагадуємо:

Раніше Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що у Податковій службі буде перевиконання попереднього плану зборів за березень, який створювався ще до війни.

В умовах воєнного стану уряд готується до чергової хвилі скорочення видатків для консолідації коштів на потреби армії.