Розглядається можливість тимчасового скорочення певних соцвидатків
За несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня.
Про це йдеться у повідомленні ОП з посиланням на результати наради президента з членами уряду щодо питань виконання держбюджету.
Для недопущення реалізації такого сценарію, як зазначили учасники зустрічі, необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки – як важкої промисловості, так і малого й середнього бізнесу.
Нагадуємо:
У березні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 103,4 млрд гривень, таким чином місячний розпис було виконано на 92,9%.
Читайте також: Що з державними фінансами та чи вистачить Україні грошей. Роз'яснення
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"