Розглядається можливість тимчасового скорочення певних соцвидатків

За несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня.

Про це йдеться у повідомленні ОП з посиланням на результати наради президента з членами уряду щодо питань виконання держбюджету.

Для недопущення реалізації такого сценарію, як зазначили учасники зустрічі, необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки – як важкої промисловості, так і малого й середнього бізнесу.

Нагадуємо:

У березні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 103,4 млрд гривень, таким чином місячний розпис було виконано на 92,9%.

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