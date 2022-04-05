США призупинили обмін податковою інформацією з Росією

Сполучені Штати Америки призупинили обмін інформацією з російськими податковими органами, щоб ускладнити збір податків в РФ.

Про це повідомили агентству Reuters у Міністерстві фінансів США.

"Служба внутрішніх доходів США призупинила обмін інформацією з російськими податковими органами, щоб перешкодити можливості Москви збирати податки та фінансувати війну проти України", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до угоди про уникнення подвійного оподаткування, яку уклали 30 років тому, Податкова служба США (IRS) та Федеральна податкова служба РФ співпрацювали з метою обміну інформацією для сприяння збору податків та забезпечення дотримання податкового законодавства в обох країнах.

Міністерство фінансів США заявило, що не надавало російській владі жодної податкової інформації з моменту початку російського вторгнення в Україну 24 лютого, а заява, оприлюднена у вівторок, офіційно оформляє призупинення.

"Це гарантує, що Сполучені Штати не надають жодної інформації, яка могла б сприяти збагаченню російського уряду шляхом збору податків або будь-яким чином сприяючи переслідуванню російських дисидентів чи нападу на українських громадян або бізнес", - йдеться в повідомленні Мінфіну.

Нагадаємо:

Велика Британія оголосила про призупинення обміну податковою інформацією з Росією та Білоруссю "в рамках постійних зусиль із заподіяння економічного болю режиму президента Путіна".

Німеччина у зв'язку із вторгненням РФ в Україну призупинила обмін інформацією з російськими та білоруськими податковими органами.

Економічна правда