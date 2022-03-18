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Британія призупинила обмін податковою інформацією з РФ і Білоруссю

П'ятниця, 18 березня 2022, 10:25

Велика Британія оголосила про призупинення обміну податковою інформацією з Росією та Білоруссю "в рамках постійних зусиль із заподіяння економічного болю режиму президента Путіна".

Про це йдеться у заяві британського уряду.

"Цей крок є одним із низкизаходів, які вживаються в податковій системі, щоб підтримати Україну та завдати економічного болю режиму Путіна", - заявили в уряді.

Велика Британія обмінюється податковою інформацією з Росією відповідно до Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах, а Росія та Білорусь – за двосторонніми угодами про уникнення подвійного оподаткування.

"Рішення британського уряду гарантує, що Велика Британія не надаватиме режиму Путіна інформацію, яка може бути використана для податкових пільг або збільшення прибутків для РФ", - йдеться у заяві.

Такий крок не призведе до суттєвого впливу на здатність Британії вирішувати проблеми несплати податків.

"Оскільки ми хочемо поставити режим Володимира Путіна під економічний тиск, було б неправильно продовжувати обмінюватися податковою інформацією з Росією та Білоруссю.

Поряд з іншими економічними заходами, які ми вже вжили, цей крок допоможе позбавити Путіна ресурсів, необхідних для здійснення його варварської кампанії насильства", - наголосили в уряді.

Економічна правда

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податки Британія Росія

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