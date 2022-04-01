Німеччина призупинила обмін податковою інформацією з РФ і Білоруссю

Німеччина у зв'язку із вторгненням РФ в Україну призупинила обмін інформацією з російськими та білоруськими податковими органами.

Про це пише Spiegel із посиланням на лист міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера його українському колегі Сергію Марченку.

Зокрема, призупинено обмін інформацією між податковими органами.

"Це важливо, оскільки податкові органи країни можуть належним чином оподатковувати компанії лише за наявності всієї інформації, що стосується податку.

Крім того, Німеччина більше не компенсуватиме прибутковий податок російських громадян і фірм, які зареєстровані у фінансових відомствах країни, що позначиться на можливості уникати подвійного оподаткування", - пише видання.

За даними Spiegel, Лінднер таким чином відповів на запит Марченка, надісланий в середині березня.

Він також пообіцяв українському колегі, що Німеччина підтримає виключення РФ та Білорусії з усіх органів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

"Ми налаштовані завдавати Росії та Білорусі подальших економічних збитків", - заявив Ліндер у листі до Марченка.

Нагадаємо:

Велика Британія оголосила про призупинення обміну податковою інформацією з Росією та Білоруссю "в рамках постійних зусиль із заподіяння економічного болю режиму президента Путіна".

Економічна правда