Ірландський виробник будматеріалів Kingspan йде з Росії

Ірландський виробник будівельних матеріалів Kingspan оголосив про вихід із російського ринку.

Про це повідомляє RTE із посиланням на заяву компанії.

"Незважаючи на те, що наше рішення про вихід було прийнято на початку березня, знадобилося кілька тижнів, щоб переконатися, що все пройде в належному порядку, при цьому ключовим пріоритетом є безпека та благополуччя наших співробітників", - заявили в компанії.

У Kingspan додали, що продали бізнес в РФ місцевому керівництву.

"Kingspan глибоко засмучений зростаючою гуманітарною кризою в результаті невиправданого нападу Росії на Україну та її народ", - йдеться у заяві.

Kingspan має два заводи в Росії - в Гатчинському районі Ленінградської області та в Невинномиську в Ставропольському краї. У компанії працює близько 180 працівників. На Росію припадає менше ніж 1% глобальних операцій Kingspan.

"Компанія заявила, що після продажу бізнесу продукція Kingspan більше не буде доступна для продажу в Росії", - додає RTE.

"Ми зробили пожертву в розмірі 750 000 доларів ЮНІСЕФ для створення 5 центрів для допомоги біженцям на українському кордоні, а також надаємо додаткову підтримку на місцевому рівні", - додали в компанії.

Нагадаємо:

Харчова компанія Kerry Group з головним офісом в Ірландії заявила, що останні декілька тижнів скорочувала роботу в РФ та Білорусі і припинила операції повністю.

Економічна правда