Fitch відкликало рейтинги восьми російських компаній

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings відкликало рейтинги восьми російських компаній "за комерційними причинами".

Про це йдеться у заяві Fitch.

Відкликання стосується рейтингів Evraz, X5 Retail, Petropavlovsk, Nord Gold, Yandex NV, Globaltrans, EuroChem Group AG (холдингова компанія "ЄвроХіма"), Eurasia Drilling Company, а також їхніх дочірніх компаній, що спеціалізуються на розміщенні облігацій.

"Через відсутність інформації жодні додаткові рейтингові дії до відкликання не робились. Fitch більше не надаватиме рейтинги або аналітичне висвітлення для цих компаній", - кажуть в Fitch.

Нагадаємо:

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings анулює рейтинги всіх російських компаній та їхніх дочірніх структур, які потрапили під санкції ЄС.

7 березня 2022 року Fitch оголосила про призупинення своєї комерційної діяльності в Росії.

Економічна правда