Fitch анулює рейтинги підсанкційних російських компаній

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings анулює рейтинги всіх російських компаній та їхніх дочірніх структур, які потрапили під санкції ЄС.

Про це йдеться у заяві Fitch.

Рейтинги будуть анульовані до 15 квітня 2022 року.

7 березня 2022 року Fitch оголосила про призупинення своєї комерційної діяльності в Росії.

15 березня 2022 року ЄС оголосив про заборону надавати кредитні рейтинги юридичним, юридичним або органам, створеним у Росії.

Економічна правда