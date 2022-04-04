Мережа "Ашан", що продовжує працювати в РФ, в Україні втратила 50% товарообігу
Французька торговельна мережа Auchan, яка обрала не йти з Росії, в Україні отримала регрес у товарообігу 50%, а очікувані збитки – 150 мільйонів за березень.
Про це в компанії повідомили виданню Forbes.
"У другому кварталі, швидше за все, регресуватимемо в товарообігу на 50%, а щомісячні збитки будуть на рівні березня", - зазначили там.
Однак, на їхню думку, ситуація може погіршуватися через відсутність великої кількості товарів, припинення роботи постачальників, складнощі з постачанням на схід країни, проблеми з імпортом та зниження купівельної спроможності українців.
Нагадуємо:
Гендиректор Auchan Ів Клод заявив, що мережа продовжить роботу в Росії, оскільки "діє в інтересах цивільного населення".
З 21 березня 2022 року мережа супермаркетів "Сільпо" тимчасово закриває 31 магазин у Києві та області, що на Чернігівщині. А мережа супермаркетів "АТБ-Маркет" залишила працюючими 34 "опорні" супермаркети в Києві, інші тимчасово зачинила.
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