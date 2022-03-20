Мережа "Сільпо" тимчасово зачиняє 23 магазини у Києві

Yuliia Ovsyannikova/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

З 21 березня 2022 мережа супермаркетів "Сільпо" тимчасово зачиняє 34 магазини у Києві та області, у Житомирській та Чернігівській областях.

Про це повідомила пресслужба Fozzy Group в коментарі ЕП.

"У зв’язку з воєнними діями ми перебудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо постачання. Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки – ми відразу відкриємо магазини", – йдеться у повідомленні.

У той же час на цій території продовжують працювати 112 супермаркетів, додали в пресслужбі. Актуальний перелік працюючих супермаркетів можна знайти за посиланням.

Тимчасово не працюватимуть наступні магазини:

КИЇВ Антоновича, 165 Булгакова, 11 Вишгородська, 21 Героїв Сталінграду пр-т, 8А Дорогожицька, 2 Жилянська, 107 Западинська, 15А Коновальця, 26А Магнітогорська, 1А Малиновського, 34 Маяковського пр-т, 43/2 Милославська, 10А Мінський пр-т, 4А Оболонський пр-т, 1Б Оболонський пр-т, 36Б Оленівська, 3 Повітрофлотський пр-т, 66 Райдужна, 8 (зачинений з 20/03) Сагайдачного, 41 Скляренка, 17 Срібнокільська, 3Г Чоколівський б-р, 8 Шептицького, 4А КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ БОРИСПІЛЬ Київський шлях, 67 БРОВАРИ Київська, 156 ВАСИЛЬКІВ Грушевського, 19 ВІТА-ПОШТОВА Звенигородська, 200Д СЛАВУТИЧ Привокзальна, 5 СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА Київська, 1/102 СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА Небесної Сотні пр-т, 24/83 ФАСТІВ Соборна, 42 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ МАЛИН Грушевського, 43 ЧЕРНІГІВ І ОБЛАСТЬ ЧЕРНІГІВ Захисників, 9 ОСТЕР Хмельницького, 54

Економічна правда