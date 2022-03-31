У РФ різко падають продажі авто, а ціни – ростуть в рази

Продажі автомобілів американських, європейських та японських марок у березні в РФ практично зупинились через відсутність нових поставок, а ціни в автосалонах зросли в рази.

Про це пише Forbes Russia із посиланням на автодилерів.

Виняток становили лише китайські автобренди: на думку експертів, за березень вони зможуть збільшити свою частку на ринку до 30%.

Продажі нових автомобілів у Росії за підсумками березня 2022 року впадуть у натуральному вираженні щонайменше вдвічі в порівнянні з показниками лютого - такий прогноз зробив керівник аналітичного агентства "Автостат" Сергій Целіков.

За даними Асоціації європейського бізнесу (АЕБ), продажі легкових автомобілів та легкого комерційного транспорту в Росії у лютому знизилися на 4,8% (у порівнянні з лютим 2021 року) і досягли 114 349 машин. Показники за березень АЄБ опублікує 6 квітня.

"Ринок чекає безпрецедентне падіння продажів", - заявив Роман Єшкільов, експерт маркетплейсу "Банкавто".

За його словами, причин цього кілька. По-перше, самі дилери, навіть маючи складські залишки за багатьма марками, були готові їх розпродувати, не маючи розуміння, що буде з подальшими поставками від автовиробників.

По-друге, на авторинку різко збільшилися ставки з автокредитів, а деякі банки припинили їхню видачу. Все це сукупно призвело до критичного падіння попиту.

Основною причиною падіння ринку дилери називають заяви найбільших автоконцернів про зупинення відвантажень машин.

"Ситуація складна. Машин мало. Дилери не хочуть розлучатися з автомобілями і притримують їх, значно піднімаючи ціни, щоб шоуруми не стояли порожніми", - кажуть експерти.

"Кожен учасник ланцюжка від виробництва до продажу збільшив свою частку маржі, що призвело до такого підвищення цін. З початку року до кінця березня нові автомобілі подорожчали від 50% до 100% і більше. Причому зростання цін було за всіма марками, навіть за російськими. Наприклад, Lada за рекомендованою (виробником) ціною 1,1 млн рублів для кінцевого клієнта буде коштувати трохи більше 2 млн рублів", - додає видання.

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Економічна правда