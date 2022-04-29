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Рада хоче додати санкцій для компаній, пов’язаних з РФ, і підвищити для них податки

П'ятниця, 29 квітня 2022, 12:43 - Дана Гордійчук
 
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Податковий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту схвалити закон щодо підвищення податків для компаній, що відмовилися виходити з РФ, а також змусити їх маркувати зв’язки з агресором у рекламі.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

За словами нардепа, до другого читання у законопроєкті №7232 з’явилася вимога щодо зазначення зв'язків з РФ у маркуванні та рекламі товарів таких компаній.

Крім того, пов’язані з РФ компанії втратять пільги у "ДіяСіті", не зможуть користуватися послугами "інвестнянь", отримувати податкові пільги на прямі податки та не зможуть отримувати ліцензію для ведення діяльності у сфері азартних ігор тощо.

Нагадуємо:

1 квітня законопроєкт був підтриманий Радою у першому читанні. 

Документ передбачає підвищене оподаткування для бізнесу, який продовжує діяльність в РФ. Ставка податків на прибуток підприємств, екологічного податку, ренти та податку на майно для таких компаній  будуть вище в 1,5 рази.

Крім того, компанії зобов’яжуть повідомляти про збереження материнською компанією економічних зв’язків з державою-агресором, а держава буде моніторити та перевіряти інформацію. Перелік компаній, які й надалі фінансують агресора, буде публічно доступний на сайті Податкової.

Паралельно зі схваленням закону в Україні, український уряд та парламент звертається до країн ЄС та G7 із закликом разом з Україною підвищити податки для компаній, що продовжують вести бізнес в Росії. Зокрема, на такий крок вже готова Польща.

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податки санкції
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