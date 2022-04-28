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Ціни на вживані авто у РФ у першому кварталі зросли на 20-50%

Четвер, 28 квітня 2022, 15:50 - Олексій Павлиш

За підсумками першого кварталу 2022 року зростання цін на вживані авто в РФ становить 20-50%, за останні 12 місяців - 39-75%.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на дані російського банку "Открытие", який активно займається автокредитуванням.

"Найбільше машини дорожчали у лютому та березні на тлі високого попиту та падіння курсу рубля", - йдеться у повідомленні.

За підсумками першого кварталу найбільше подорожчали:

  • Volkswagen Polo - з 1,03 млн до 1,5 млн руб. (+49,3%);
  • Skoda Octavia - з 1,7 млн ​​до 2,5 млн руб. (+45,1%);
  • Skoda Rapid - з 1,03 млн до 1,5 млн руб. (+44,3%);
  • Hyundai Solaris - з 1 млн до 1,4 млн руб. (+44,3%);
  • Kia Sorento - з 2,9 млн до 4,08 млн руб. (+42,4%).

За рік найбільше подорожчали:

  • Kia Sorento - з 2,3 млн до 4,08 млн руб. (75,3%);
  • Skoda Octavia - з 1,5 млн до 2,5 млн руб. (+69,3%);
  • Volkswagen Polo – з 959 тис. до 1,5 млн руб. (+60,4%);
  • Lada Granta - з 506 тис. До 808 тис. руб. (+ 59,5%);
  • BMW 5 - з 3,7 млн ​​до 5,9 млн руб. (+57,8%).

"У звичайній ситуації подорожчання автомобілів з пробігом на ринку проходить далеко не такими активними темпами, як у сфері нових машин, і помітно розтягнуте в часі. Однак нинішня весна змінила це правило", - кажуть у банку.

Нагадаємо:

Продажі автомобілів американських, європейських та японських марок у березні в РФ практично зупинились через відсутність нових поставок, а ціни в автосалонах зросли в рази.

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