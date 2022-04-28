Ціни на вживані авто у РФ у першому кварталі зросли на 20-50%
За підсумками першого кварталу 2022 року зростання цін на вживані авто в РФ становить 20-50%, за останні 12 місяців - 39-75%.
Про це пише "Комерсант" із посиланням на дані російського банку "Открытие", який активно займається автокредитуванням.
"Найбільше машини дорожчали у лютому та березні на тлі високого попиту та падіння курсу рубля", - йдеться у повідомленні.
За підсумками першого кварталу найбільше подорожчали:
- Volkswagen Polo - з 1,03 млн до 1,5 млн руб. (+49,3%);
- Skoda Octavia - з 1,7 млн до 2,5 млн руб. (+45,1%);
- Skoda Rapid - з 1,03 млн до 1,5 млн руб. (+44,3%);
- Hyundai Solaris - з 1 млн до 1,4 млн руб. (+44,3%);
- Kia Sorento - з 2,9 млн до 4,08 млн руб. (+42,4%).
За рік найбільше подорожчали:
- Kia Sorento - з 2,3 млн до 4,08 млн руб. (75,3%);
- Skoda Octavia - з 1,5 млн до 2,5 млн руб. (+69,3%);
- Volkswagen Polo – з 959 тис. до 1,5 млн руб. (+60,4%);
- Lada Granta - з 506 тис. До 808 тис. руб. (+ 59,5%);
- BMW 5 - з 3,7 млн до 5,9 млн руб. (+57,8%).
"У звичайній ситуації подорожчання автомобілів з пробігом на ринку проходить далеко не такими активними темпами, як у сфері нових машин, і помітно розтягнуте в часі. Однак нинішня весна змінила це правило", - кажуть у банку.
Нагадаємо:
Продажі автомобілів американських, європейських та японських марок у березні в РФ практично зупинились через відсутність нових поставок, а ціни в автосалонах зросли в рази.
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Економічна правда
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