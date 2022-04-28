Shell відмовилася від сумішей нафтопродуктів з російським походженням

Нафтогігант Shell більше не прийматиме нафтопродукти, які містять будь-яку частку російського походження.

Про це повідомляє Reuters.

Лондонський Shell, найбільший у світі нафтотрейдер, продовжував приймати з Росії продукцію у вигляді сумішей, де на російське пальне приходилося менше за 50% палива. Тепер компанія відмовляється від такої "формули".

У заявці на купівлю вантажу для авіаційного палива на торговій платформі Platts, з якою ознайомилося Reuters, Shell написала: "Умовою цієї пропозиції є те, що проданий і доставлений Продавцем товар не буде мати походження з Російської Федерації (РФ) і не було змішано з будь-яким продуктом, виробленим в РФ, і транспортування проданих товарів не почнеться з РФ або включати транзит через територію РФ".

Згодом речник Shell підтвердив зміну умов агентству. Водночас нові умови не впливають на закупівлі сирої нафти, від російської складової яких Shell поступово відмовляється.

Нагадуємо:

Раніше стало відомо, що найбільша європейська нафтова компанія Shell Plc, незважаючи на публічну заяву про відмову від російської нафти, продовжує її купувати, прикриваючись нафтовими сумішами, у яких лише 49,99% вироблено у Росії, а 50,01 відсотка поставляються з інших джерел.

Останніми тижням експорт російської нафти до невідомих пунктів призначення значно зріс – таке вже відбувалося для купівлі нафти в Ірану та Венесуели в обхід санкцій.