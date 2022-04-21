Довкола російської нафти формується "сірий" ринок без пункту призначення 

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Останніми тижням експорт російської нафти до невідомих пунктів призначення значно зріс – таке вже відбувалося для купівлі нафти в Ірану та Венесуели в обхід санкцій.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Так, формується "сірий" ринок, щоб приховати походження цієї нафти, адже через репутаційні ризики компанії воліють скорочувати торгівлю нафтою з країною, що розв’язала війну проти України. Тому компанії та посередники хочуть торгувати нею приховано, аби уникнути наслідків за сприяння транзакціям, які фінансують російські військові злочини.

Нафта з російських портів дедалі частіше відправляється з невідомим призначенням. За даними TankerTrackers.com, від початку квітня без запланованого маршруту було завантажено в танкери понад 11,1 млн барелів – більше, ніж у будь-яку країну і більше, ніж до вторгнення, коли "сірі" обсяги заледве перевищували нуль.

Використання позначки "невідоме призначення" є ознакою того, що нафту доставляють на великі судна в морі та відвантажують, а потім змішують з вантажем цього корабля, приховуючи її справжнє походження. Така практика не нова – її використовували для обходу санкцій проти Ірану та Венесуели, аби продожувати купувати їхню нафту.

Водночас велика частина російської нафти досі має чіткі пункти призначення – поставки до Румунії, Естонії, Греції та Болгарії цього місяця зросли понад як удвічі порівняно із середніми показниками березня. Також значно зросли обсяги для Нідерландів та Фінляндії.

З посиланням на дані TankerTrackers.com видання зазначає, що експорт нафти з російських портів до країн-членів ЄС, які історично були найбільшими покупцями російської нафти, у квітні зріс у середньому до 1,6 мільйона барелів на день.

У березні після вторгнення в Україну обсяги впали до 1,3 млн на день. Схожу динаміку показує інший сервіс, Kpler – за його даними потоки зросли до 1,3 млн на день у квітні з 1 млн в середині березня.

Раніше стало відомо, що найбільша європейська нафтова компанія Shell Plc, незважаючи на публічну заяву про відмову від російської нафти, продовжує її купувати, прикриваючись нафтовими сумішами, у яких лише 49,99% вироблено у Росії, а 50,01 відсотка поставляються з інших джерел.

Нагадуємо:

Міжнародний трейдер Trafigura пропонує нафту російської марки Urals з постачанням 20-24 квітня з рекордним дисконтом у мінус 34,8 долара за барель до бенчмарку Dated Brent.