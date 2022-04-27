Немає що показувати: половина кінотеатрів в РФ можуть незабаром зачинитися

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Асоціація кінотеатрів в РФ попередила про загрозу закриття половини залів, адже бракує репертуару через бойкоти компаній.

Про це повідомляє російський Коммерсант.

Російські кінотеатри попередили, що нестача репертуару в найближчі два місяці призведе до падіння виторгу на понад 80%, а також до закриття половини кінозалів країни.

Причому, кажуть вони, якщо рішення щодо підтримки не ухвалять протягом місяця, "рятувати вже не буде кого", і галузь не буде здатна далі працювати. Кіногалузь забезпечує росіян 55 тисячами робочих місць.

Падіння показників березня 2022 року до березня 2021 року становило 44% зі зборів та 49% щодо глядачів, а до березня 2019-го — 54% та 59% відповідно, стверджують в асоціації.

Представники кіногалузі знайшли позитив у ситуації та кажуть, що "у Росії вперше з'явилася можливість працювати повністю без конкуренції", але чомусь замінити обсяг фільмів, що різко пішли з прокату, за короткий термін неможливо.

Контрафакт, або як його називають на Росії "паралельний імпорт", також здійснити не вдасться, адже копія кінофільму давно не є фізичним носієм.

Сукупний збиток, який до кінця 2022 року згенерують кінотеатри, складе не менше 150 тисяч доларів (11,1 млрд руб).

Раніше провідні голлівудські кіностудії - Sony, Disney, Paramount та Warner Bros. призупинили діяльність в РФ та скасували всі премʼєри.

Нагадуємо:

У російських кінотеатрах почали проводити неофіційні покази іноземних стрічок, серед них - Бетмен", "Не дивіться вгору" та мультфільм "Я червонію".