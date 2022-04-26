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Найбільше з кінця лютого: Мінфін продав військових облігацій на 13 мільярдів

Вівторок, 26 квітня 2022, 17:51 - Дана Гордійчук
 
getty images

Міністерство фінансів на черговому аукціоні з продажу військових облігацій залучило 13 млрд грн боргового фінансування до бюджету.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Усього було запропоновано три випуски військових облігацій: 3 та 6 місяців, а також 1,3 роки. Ставки фіксовані і становлять 9,5%, 10% та 11% відповідно.

Найбільше, 10,9 млрд грн, було залучено від продажу ОВДП обігом 1,3 роки.

Як купити військові облігації: Міністерство фінансів зібрало список банків-первинних дилерів та ліцензованих брокерів, які активно допомагають громадянам України інвестувати в військові ОВДП.

Нагадуємо:

Уряд вже залучив близько 45 млрд грн в еквіваленті від продажу військових облігацій, наразі їх придбали понад 9 тисяч українців та представників бізнесу.

Аукціони з продажу військових ОВДП проводяться щовівторка.

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