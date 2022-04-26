Кільцева електричка у Києві курсуватиме за оновленим графіком

Укрзалізниця змінює графіки курсування для кільцевої електрички Києва для зручності пасажирів - З 26 квітня з'являться додаткові ранкові та вечірні рейси.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"З 26 квітня додаємо ще рейси зранку та ввечері, щоб дати можливість пасажирам поїхати по справах або повернутись додому впритул до початку комендантської години.

Крім того, зменшуємо інтервал курсування електрички до 30 хвилин в пікові години", - йдеться у повідомленні.

Оновлений графік кільцевої електрички - за посиланням.

Нагадаємо:

Раніше "Укрзалізниця" почала ремонтні роботи на платформі станції "Русанівка" у Києві.

З 19 квітня на маршруті київської кільцевої електрички почав курсувати ще один модернізований електропоїзд та додано зупинку на станції Київська Русанівка.

Економічна правда