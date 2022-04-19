У Києві відновили роботу станції міської електрички "Русанівка": вона не працювала з 2011 року

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З 19 квітня на маршруті київської кільцевої електрички почав курсувати ще один модернізований електропоїзд та додано зупинку на станції Київська Русанівка.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна, війна дала поштовх для розвитку розпочатого у 2021 році проєкту Kyiv City Express. Він додав, що київська кільцева електричка стане частиною цього проєкту.

"Київська кільцева електричка стане частиною цього проєкту. Менш ніж за місяць вона перевезла понад 200 тисяч пасажирів. Сьогодні ми ставимо на маршрут модернізований уже під час війни на власному підприємстві електропоїзд.

Таким чином, по кільцю Києва курсують виключно модернізовані електрички", - сказав Камишін.

Зупинкову платформу на маршруті електрички Укрзалізниця відновила вже за час війни.

"Відсьогодні київська кільцева електричка робитиме зупинку на платформі Київська Русанівка", - додав член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

За його словами, зупинка не функціонувала з 2011 року та була в занедбаному стані.

"Ми в короткі терміни її реанімували, зокрема, відремонтовано та укріплено платформу. Ця зупинка буде точно популярною у мешканців Русанівки, Березняків, Соцміста та інших прилеглих кварталів", - зазначив Перцовський.

Нагадаємо:

Раніше "Укрзалізниця" почала ремонтні роботи на платформі станції "Русанівка" у Києві.

Економічна правда