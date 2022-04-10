УЗ ремонтує станцію міської електрички "Русанівка" у Києві
"Укрзалізниця" почала ремонтні роботи на платформі станції "Русанівка" у Києві.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Станція знаходиться на вулиці Євгена Сверстюка. Відкриття нової платформи полегшить щоденну логістику для масивів Русанівка, Березняки, Соцмісто та низки житлових комплексів навколо і розвантажить розв'язки на проспекті Соборності.
"Станція міської електрички "Русанівка" не працювала з 2011 року, обростаючи травою та незчисленними петиціями про її відкриття", – написала "Укрзалізниця".
Компанія запевняє, що знайшла порозуміння з владою Києва та міським головою для ремонтних робіт.
"Мармурових павільйонів не буде, тож завершимо необхідні укріплювальні роботи вже у квітні", – йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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