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УЗ ремонтує станцію міської електрички "Русанівка" у Києві

Неділя, 10 квітня 2022, 18:54 - Економічна правда
 
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"Укрзалізниця" почала ремонтні роботи на платформі станції "Русанівка" у Києві.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Станція знаходиться на вулиці Євгена Сверстюка. Відкриття нової платформи полегшить щоденну логістику для масивів Русанівка, Березняки, Соцмісто та низки житлових комплексів навколо і розвантажить розв'язки на проспекті Соборності. 

"Станція міської електрички "Русанівка" не працювала з 2011 року, обростаючи травою та незчисленними петиціями про її відкриття", – написала "Укрзалізниця".

Компанія запевняє, що знайшла порозуміння з владою Києва та міським головою для ремонтних робіт.

"Мармурових павільйонів не буде, тож завершимо необхідні укріплювальні роботи вже у квітні", – йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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транспорт Укрзалізниця Київ
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