Німецька Uniper допускає можливість платити за газ РФ, дотримуючись санкцій

Компанія Uniper, основний імпортер російського газу в Німеччині, допустила можливість оплати поставок з РФ без порушення європейських санкцій в умовах, коли Москва висунула вимогу щодо здійснення таких платежів у рублях.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.

"Російська вимога на оплату газу в рублях була головним головним болем для європейських клієнтів, головним чином через непрозорий характер вимоги та загрозу порушити існуючі санкції ЄС щодо Росії", - нагадує агентство.

"Згідно з ще не затвердженими результатами первинного аналізу, ми вважаємо можливою відповідну обробку майбутніх платежів", - кажуть в Uniper.

Uniper заявила, що для неї важливо діяти відповідно до закону про санкції і що вона тісно контактує з урядом Німеччини з цього питання, не надавши більше деталей.

У п’ятницю Європейська комісія заявила, що компанії ЄС можуть обійти вимогу Росії щодо платежів у рублях, не порушуючи санкції.

Так, покупці російського газу серед європейських компаній зможуть відкрити рахунки в російському банку, на них вносити іноземну валюту, конвертувати її в рублі і робити оплату.

Нагадаємо:

Німецька енергетична компанія Uniper не має наміру продовжувати контракти на постачання вугілля з Росії. Також компанія не укладатиме нових довгострокових контрактів на постачання природного газу.

Українські енергокомпанії створили проєкт Stop Bloody Energy, яким закликають світ припинити співпрацю з Росією – на ньому зібрані компанії, які продовжують фінансувати агресора.

У переліку є й Uniper - одна з найбільших енергетичних компаній Німеччини, ключовий покупець російського газу та вугілля. Власник 11 ГВт теплової генерації в Росії (Unipro) та активний учасник проєкту "Північний Потік-2".

Економічна правда